RIETI - Stabilito il ruolo di direttore sanitario per la Asl di Rieti.

Il nome è quello di Rita Le Donne, direttore del reparto di Pneumologia dell'ospedale de Lellis di Rieti. Attualmente è facente funzioni, in attesa della nomina definitiva.



Nei giorni scorsi, si era dimessa Velia Bruno, dopo alcuni mesi in questo ruolo.

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22



