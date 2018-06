CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Rinnovo per gli interinali, spasmodica ricerca di nuovi anestesisti, caccia a fisiatri per Rieti e il centro di Poggio Mirteto, appelli per trovare graduatorie aperte dove pescare le figure professionali mancanti. Una situazione affatto semplice quella che si vive all’ospedale de Lellis, stretto tra personale mancante e necessità di garantire i livelli minimi di assistenza. Ma a complicare un quadro già difficile, rendendo la soluzione dei problemi una «mission impossible», è soprattutto il clima...