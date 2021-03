Cri e Asl per “Regala un sorriso”: degenti e familiari in contatto grazie ai tablet

RIETI - Il progetto “Regala un sorriso” della Cri Rieti, in collaborazione con la Asl del capoluogo sabino, entra all’ospedale De Lellis per mettere in contatto i degenti dei Reparti di Gerimed e Medifast con i loro familiari.

Prenderà il via il prossimo 20 marzo con i volontari Cri che, muniti di tablet donati dall’Accademia Nazionale del Peperoncino Delegazione di Rieti 2.0, attraverso una video chiamata potranno donare un sorriso a chi sta maggiormente vivendo il peso della distanza legata alle misure di sicurezza adottate per ridurre il rischio di diffusione della pandemia.

I cittadini interessati al servizio gratuito, che si svolgerà nei weekend (sabato e domenica), potranno effettuare la prenotazione durante la settimana (dal lunedi al giovedi) chiamando i numeri 3357090248 oppure 3382831486 o scrivendo all’indirizzo email: servizi.rieti@cririeti.org .

