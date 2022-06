La Asl reatina proroga i contratti a tempo determinato e conferma le procedure di stabilizzazione

RIETI - Questo pomeriggio, 28 giugno, si è svolto un incontro tra la Direzione Aziendale della Asl di Rieti e le Organizzazioni sindacali del comparto sanitario di Cgil, Cisl, Uil e Fials.

La Direzione Aziendale ha comunicato il rinnovo di tutti i contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre, così come previsto dall’accordo tra le Organizzazioni sindacali e la Regione Lazio.

La Direzione Aziendale, nel ringraziare l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio per aver consentito che tali accordi si potessero realizzare, conferma inoltre lo stato avanzato della procedura di stabilizzazione del personale dirigenziale e del comparto, ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari della Asl di Rieti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione prevista dall’articolo 1, comma 268, lettera B della Legge 234 del 30 dicembre 2021.