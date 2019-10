RIETI - L’azienda sanitaria di Rieti condannata a pagare 60mila euro a uno specialista per cinque anni al lavoro con contratti che sono stati dichiarati nulli. Per la Asl era un collaboratore, ma per il giudice era invece un medico di reparto.



