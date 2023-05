Rieti, Mauro Maccari è il nuovo commissario straordinario della Asl di Rieti

RIETI - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha nominato Mauro Maccari, 64 anni, commissario straordinario della Asl di Rieti. L’azienda sanitaria era stata commissariata il 21 marzo scorso con una delibera di Giunta.

Laureato con la lode alla Sapienza di Roma dopo la specialità in Igiene e Medicina preventiva, Mauro Maccari ha poi conseguito un dottorato in medicina all’università di Losanna, perfezionandosi anche in Direzione gestionale delle strutture sanitarie. Durante la sua carriera, divisa tra docenza universitaria e incarichi nell’ambito sanitario, ha prodotto una serie di pubblicazioni riguardanti assistenza domiciliare integrata, modelli gestionali di Asl, sistemi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio.