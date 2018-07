CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - La sanità reatina arranca faticosamente, stretta tra personale mancante e utenti in fuga verso strutture ospedaliere limitrofe, ma per alcuni settori della Asl il tempo dei privilegi sembra non avere mai fine. E il mese di giugno ha scandito, per dei dirigenti di ruolo amministrativo e tecnico, la raccolta delle retribuzioni di risultato relative all’anno solare 2016, era Laura Figorilli. Somme non da poco che si sono andate a sommare ai consistenti stipendi già percepiti. Per carità e fuori da ogni...