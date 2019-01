© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande successo per la Befana in Corsia. Azienda Sanitaria Locale, Associazioni e Vigili del Fuoco di Rieti insieme per una mattinata di festa all’insegna della solidarietà"Occhi sgranati, un sorriso di quelli che fanno bene al cuore - spiega una nota della Asl - dei piccoli passi, che timidamente si affacciano in corsia, una mano tremante, che si allunga per toccarti, quei volti scavati dagli anni e dalla malattia che ti invitano a restare, condividere, ascoltare. Basterebbe questo per raccontare il successo, pieno e al contempo discreto, dell’evento ‘Befana in Corsia’ che si è svolto questa mattina, alla presenza del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo presso l’Ospedale de’ Lellis di Rieti nelle Unità di Pediatria e Neonatologia, Oncologia Medica, Hospice e Gerimed. Organizzato dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti in stretta collaborazione con le Associazioni Alcli, Arvo, Cittadinanzattiva Alto Velino, Lilt e Parkinson, l’iniziativa è stata accolta dai degenti, bambini, malati oncologici e anziani, con grande entusiasmo. La vecchina, con il suo sacco sdrucito, ha dispensato doni e dolci, con l’obiettivo, peraltro conseguito, di rendere per qualche ora più lieve e magari serena la permanenza in ospedale dei ricoverati. A supportare i volontari delle Associazioni partecipanti, il personale medico ed infermieristico dell’Ospedale provinciale, che hanno accolto la Befana introducendola, in un’atmosfera di festa, nelle corsie e nelle stanze di degenza dei vari reparti visitati.Mentre il clima di festa ha pervaso la Pediatria, con i piccoli degenti sorpresi ed emozionati nell’accogliere la Befana dell’Alcli e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rieti, che si è calata dal tetto del nosocomio attraverso una lunga scala, emozionante è stata la visita presso l’Unità di Oncologia Medica, l’Hospice e Gerimed: i doni infatti, hanno lasciato spazio all’ascolto e ai ricordi più teneri e lieti. Gesti importanti che riconducono l’evento al suo obiettivo primario: quello di implementare i percorsi di umanizzazione ospedalieri e territoriali aziendali, costruendo un ponte solido, tra chi si prende cura e chi di queste cure ha bisogno".“Sono particolarmente felice di questa giornata - ha dichiarato il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo - e voglio ringraziare di cuore il personale sanitario dell’ospedale di Rieti e le Associazioni che hanno voluto condividere con l’Azienda questo momento di gioia e vicinanza ai degenti e alle loro famiglie. Sono convinta che la collaborazione nata tra l’Azienda e il mondo dell’associazionismo possa crescere ulteriormente trasformandosi in uno straordinario strumento di buone pratiche per rendere il servizio sanitario locale ancor più vicino alle esigenze dei cittadini”.