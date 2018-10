IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Il reato di corruzione è contestato in sede penale all’ingegner Marcello Fiorenza, ex dirigente responsabile dell’azienda sanitaria, per aver affidato in custodia a una carrozzeria reatina cinque autoambulanze e tre vetture di servizio senza ricorrere a una regolare procedura, ma decidendo tutto in modo arbitrario.Per questa operazione, l’Asl aveva pagato a titolo di liquidazione al titolare dell’officina 10 mila euro, effettuando poi riparazioni gratuite sull’auto privata di Fiorenza, licenziato successivamente proprio in seguito alle contestazioni che gli erano state mosse in relazione alla gestione del parco macchine.Adesso la Corte dei Conti del Lazio accogliendo la domanda del procuratore regionale, ha condannato l’ingegnere a rimborsare 10.500 euro all’Asl a titolo di danno erariale per colpa grave.