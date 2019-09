Ultimo aggiornamento: 12:43

RIETI - L’Ambulatorio Logopedico della Asl di Rieti per utenti in età adulta da oggi amplia l’offerta garantendo assistenza anche a bambini e ragazzi fino a 18 anniAttivato lo scorso giugno presso la sede del Distretto 1 di Via delle Ortensie 28, l’Ambulatorio Logopedico per la prevenzione, la valutazione e la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, del linguaggio orale e scritto, verbale e non, rivolto agli utenti in età adulta (afasie, turbe comunicative, disartrie, disturbi cognitivi, disfonie), da oggi amplia l'offerta prendendo in carico anche utenti in età evolutiva affetti da disturbi non secondari a patologie neurologiche, sindromiche e/o sensoriali per i quali è richiesta la presa in carico multidisciplinare.L’ampliamento del Servizio consentirà la presa in carico di bambini e ragazzi affetti da disturbo fonetico e/o fonetico-fonologico in assenza di patologie neurologiche; sospetta disfonia e/o alterazione della voce, previa visita otorinolaringoiatrica se ritenuta opportuna dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale; alterazioni dello squilibrio muscolare oro-facciale (alterazione della suzione, deglutizione, masticazione, presenza di abitudini orali viziate); disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).L'Ambulatorio è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.15 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 13.30. Sarà possibile accedere al Servizio attraverso l’impegnativa del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta curante (valutazione logopedica), con prenotazione al Cup aziendale.