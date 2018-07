RIETI - Asini in fuga in via Tavola d'Argento a Rieti. E un vecchio adagio recita che loro di strada non ne hanno fatta certo poca. Fuori programma per la Polizia locale di Rieti intervenuta per la ricerca dei tre asini da anni custoditi in una recinzione adiacente all'ingresso principale dell'ex ospedale psichiatrico lungo la strada statale Terminillese. A segnalare la "fuga" del trio è stato il personale del limitrofo Centro di igiene mentale temendo potessero involontariamente causare degli incidenti in un tratto di strada molto trafficato. Subito sono scattate le ricerche. Gli asini avevano imboccato la vicina via Tavola d'Argento che porta al paese di Castelfranco, poi si erano perse le tracce. Solo più tardi sono stati ritrovati, mansueti e placidi, al pascolo in una piccola radura. Subito sono stati avvertiti i proprietari degli animali per ricondurli all'interno della recinzione.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:34



