RIETI - Curiosità nella tarda mattinata a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II. Su una panchina, accanto all'ex bar Moderno (Gengarelli), è comparso un uomo, con tre asini.



Si tratta di uno dei protagonisti della Marcha por la paz, lungo i cammini sacri in Europa e in Medio Oriente. I pellegrini sono in transito nel Reatino, con sosta ai santuari.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:01



