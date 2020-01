RIETI - Tappa nel centro a Rieti, all'Ufficio postale di via Garibaldi, per una famiglia francese, padre, madre e tre figli, che stanno percorrendo il Cammino di Francesco nel territorio reatino con due asinelli.



Proprio gli asinelli, come si vede dalla foto, questa mattina, sono stati "parcheggiati" davanti alle Poste, per poi riprendere il loro cammino attraverso i quattro santuari della Valle Santa, di Poggio Bustone, Greccio, Foresta e Fontecolombo. Un'ottantina di chilometri nella natura e sulle orme delle testimonianze di San Francesco nel Reatino.



Anche lo scorso anno, due persone avevano compiuto il Cammino nel territorio reatino in compagnia di due asini.

