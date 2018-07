RIETI - L'assessore ai Servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che nella giornata odierna si è perfezionato l'accordo con la società Esperia volto a risolvere le criticità circa gli asili nido.



«L'accordo raggiunto con la società – dichiara Palomba - renderà quindi possibile, per il futuro, un sereno svolgimento di tutte le attività connesse al servizio, indispensabile per la collettività e da sempre, per l’elevata professionalità, vanto per la nostra città, garantendone la regolarità e la migliore soddisfazione per gli utenti e il personale impiegato».



Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA