RIETI - Proseguono i lavori di ripavimentazione delle strade comunali, iniziati ieri da Lungovelino Don Giovanni Olivieri.

Oggi sarà concluso l’intervento di asfaltatura di Viale L.Canali mentre domani saranno avviati i lavori su Via Molino della Salce, nel tratto tra Via dei Flavi e Via L. Di Benedetto.

Il vasto programma di interventi, elaborati dal settore guidato dall’assessore ai lavori pubblici Antonio Emili, proseguirà nelle prossime settimane.