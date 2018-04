RIETI - Una lettera aperta inviata a Prefetto, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Anas e al presidente della Regione Lazio. L'ha scritta di suo pugno il presidente dell'Ascom di Rieti, Leonardo Tosti, toccando uno dei temi fondamentali per assicurare uno sviluppo e un futuro certo al territorio: infrastrutture e vie di collegamento nel territorio degne di tal nome.



Considerazioni, quelle di Tosti, fatte anche alla luce della situazione che da tempo vive il capoluogo, con una Salaria sempre più percorso di guerra e che, nel week end pasquale, ha vissuto il paradosso di due restringimenti di corsia con impianti semaforici (a Canetra e tra Amatrice ed Accumoli) che hanno creato lunghissime code, senza dimenticare il semaforo di Passo Corese e l'assurda situazione che si vive sul versante umbro, con la Rieti-Terni di fatto chiusa per l'impossibilità di percorrere la galleria Valnerina, e il traffico costretto ad incanalarsi a Marmore, per un passo all'indietro di decenni.



Situazioni che, per un territorio che vive di turismo e che nell'Alta Valle del Velino deve anche fare i conti con il post-terremoto e un'economia che stenta a ripartire, sono inconcepibili e insostenibili.



Ma ecco la lettera di Tosti: «La viabilità nel nostro territorio era già compromessa ancor prima degli eventi sismici e a seguito degli stessi si è ulteriormente aggravata. Le attività commerciali risentono in maniera determinante delle carenze infrastrutturali che rendono poco accessibile il nostro territorio.



Lunedì 2 aprile la Salaria è stata interessata da un consistente flusso veicolare diretto verso le località turistiche della Valle del Velino e del Tronto. Purtroppo, a causa di due restringimenti di corsia con impianti semaforici (a Canetra e tra Amatrice ed Accumoli) si sono create lunghissime code.



Tali inconvenienti generano la disaffezione per i nostri territori ed inducono i turisti verso altre destinazioni. Non possiamo più permetterci tali disfunzioni se vogliamo far ripartire l’economia dei territori terremotati.



Confidiamo in un immediato interessamento per eliminare, prima delle prossime festività ed in vista della stagione estiva, ogni ostacolo al traffico e chiediamo una rapida attuazione degli interventi non completati e di quelli in fase di progettazione al fine di non danneggiare ulteriormente le tante attività che insistono sul nostro territorio».



