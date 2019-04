RIETI - A Fara in Sabina nelle prime ore del mattino di Pasquetta, un equipagggio della locale stazione carabinieri e uno dell’aliquota radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza (in quanto si rifiutava di sottoporsi agli esami clinici del caso) di un 24enne cittadino di nazionalità romena, pregiudicato, il quale controllato d’iniziativa a bordo di un’automobile in quella località Canneto, veniva trovato in possesso di un’ascia di 25 cm. Di lunghezza ed inoltre, in evidente stato di ebbrezza, opponeva resistenza ai militari, spintonandoli e tentando di sottrarsi all’accertamento di polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA