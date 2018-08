di Massimo Cavoli

RIETI - Aspettando che l’ascensore di via San Pietro Martire veda finalmente la luce, un primo punto fermo nella tribolata realizzazione dell’impianto, ritenuto fiore all’occhiello dei Plus, lo ha messo il tribunale riconoscendo una correlazione tra i lavori di scavo eseguiti dall’impresa e i danni strutturali (lesioni comparse in diversi punti all’esterno e all’interno, sulle pareti, negli alloggi e lungo le scale) riportati da un edificio prospiciente il cantiere che, nel 2016, costrinsero quattro famiglie...