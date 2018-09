RIETI - Cantiere non ultimato e la Regione avvia la procedura per la restituzione dei fondi. I lavori sono quelli per l’ascensore tra via San Pietro Martire e piazza Cesare Battisti, nel centro di Rieti, ultimo intervento del piano Plus. A distanza di anni e con diverse vicissitudini alle spalle, le operazioni, pur vicine alla fine, non sono ancora concluse. La Regione ha così avviato la procedura di «decertificazione della spesa», con la richiesta al Comune di riavere indietro i 608mila euro maggiormente erogati. Se la pratica di restituzione della quota dovesse procedere, le conseguenze sarebbero pesanti anche sul fronte del bilancio, riaprendo concretamente il rischio di dissesto.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

DI OGGI, MARTEDI' 25 SETTEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA