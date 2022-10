Ascensore di via san Pietro Martire a singhiozzo, domattina fuori uso per manutenzione

RIETI - L’assessore alla Manutenzione del Comune di Rieti, Fabio Nobili, comunica che domani, mercoledì 5 ottobre, sarà effettuato un intervento per l’apposizione di una griglia per la raccolta delle acque più grande della precedente nell’impianto dell’ascensore di collegamento tra via San Pietro Martire e Piazza C. Battisti che permetterà così di evitare il problema verificatosi sabato scorso. L’intervento inizierà alle ore 7.30 e l’impianto non sarà fruibile fino al termine delle lavorazioni che si concluderanno comunque entro la mattinata.