RIETI - Al via il secondo appuntamento de “L’Estate delle Meraviglie” della Regione Lazio: dal 19 al 21 luglio in programma “Tra Musica & Magia” che include più di 150 manifestazioni di spettacolo dal vivo in 55 comuni del Lazio. In programma concerti, rassegne di cinema all’aperto e spettacoli dal vivo: un’occasione in più per cittadini e turisti per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale.Nelle 5 province saranno in programma una serie di appuntamenti gratuiti promossi dalla Regione Lazio e a cura di Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio).In Sabina è in programma il pianista Arturo Stàlteri con il concerto Child of the moon Storie di Note sotto la Luna. Venerdì 19 luglio ore 21 a Montopoli di Sabina (Ri), a piazza Campo de’ fiori, uno spettacolo incentrato sui notturni e sulla luna, in occasione dei 50 anni dall’allunaggio.Con il patrocinio del Comune di Montopoli di Sabina e la collaborazione del Teatro delle Condizioni Avverse.L’ingresso è libero e gratuito.