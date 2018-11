© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Annunciato e ora ufficialmente disponibile. Da oggi è disponibile in libreria "Profumo d'ossessione" il libro della reatina Noemi Aloi, annunciato in anteprima su Il Messaggero. Si tratta di una raccolta di poesie edita da Ensemble che è disponibile sui principali canali on line di vendita libri, da Amazon a LaFeltrinelli e che sarà in vendita anche in alcune librerie della città.Si tratta della prima opera della giovanissima Aloi, classe 1997, che ha raccolto una serie di poesie scritte negli anni dell'adolescenza. Studentessa in psicologia ed ex studentessa del liceo classico Varrone, la reatina definisce la scrittura come una passione e uno sfogo, una vera e propria liberazione oltre ad un modo di far viaggiare la sua fantasia. Parlando delle sue poesie, Noemi Aloi spiega: «Fanno riferimento a tematiche legate al mondo dei sentimenti, all’amore nelle sue forme più varie, ricambiato, incerto, oltraggioso, ossessivo, folle, romantico e non ultimo rigenerativo, all’amicizia, alla forza dei legami e delle esperienze che condividiamo con chi amiamo, dalle cose più semplici a quelle più intense e poi fa riferimento alla solitudine, condizione, quest’ultima, quasi necessaria alla creatività del poeta».Il libro può essere acquistato nella libreria Mondadori di via Roma e, nei prossimi giorni, sarà anche in altri punti vendita. "Profumo d'ossessione" si può acquistare anche nei principali canali di vendita on line come Amazon e LaFeltrinelli.