Arrestato in Sabina un cittadino tedesco in esecuzione di un mandato d'arresto europeo

RIETI - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rieti, con la collaborazione della Stazione di Magliano Sabina, hanno tratto in arresto un cittadino tedesco quarantenne, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, per i reati di truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità materiale.

I fatti per i quali l’odierno arrestato è stato condannato risalgono al periodo compreso tra il mese di gennaio 2019 e l’agosto 2020, reati commessi nel suo Paese d’origine.

L’uomo, condannato a quattro anni di reclusione, da qualche tempo, ha fissato la propria dimora a Magliano Sabina.

Dopo il fotosegnalamento, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti, a disposizione delle competenti autorità.