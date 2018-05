di Raffaella Di Claudio

RIETI - Sarebbe dovuto essere in carcere per scontare una pena di due anni e mezzo per rapina, invece se ne andava passeggiando nel centro storico di Stimigliano.



Un 61enne, E. J.D., originario della Sierra Leone è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un controllo straordinario predisposto dalla compagnia e finalizzato ad accertare la regolarità dei cittadini stranieri residenti in Bassa Sabina.



Nello specifico, le attività promosse dalla compagnia mirtense con l’ausilio delle stazioni locali, che hanno coinvolto cinque pattuglie per un totale di 10 militari, hanno riguardato i comuni di Forano e Stimigliano.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri nel centro di Stimigliano e attraverso i controlli tramite la banca dati è emerso che due settimane fa, nei suoi confronti, era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere per scontare una pena di due anni e mezzo per aver commesso due rapine nella Capitale.



Il 61enne, infatti, risiedeva a Roma dove per un periodo aveva lavorato come portiere di albergo. Ma negli ultimi tempi aveva fatto perdere le sue tracce, tanto che al momento della notifica dell’atto era risultato irreperibile.

Immediato l’arresto e il trasferimento in carcere dove resterà per i prossimi due anni e mezzo.

