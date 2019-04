Rieti, spacciatore arrestato dai carabinieri

RIETI - Nella notte di Pasqua i carabinieri della stazione di Montelibretti, che fanno capo alla compagnia di Monterotondo, al km. 38 della via Salaria, hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne residente in provincia di Rieti, per la detenzione ai fini di spaccio di 72 grammi di hashish. All'uomo veniva anche sequestrata la somma contante di euro 215, quale provento attività illecita. Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA