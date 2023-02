Spaccio di cocaina e hashish, reatino arrestato dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti ha arrestato un reatino di 50 anni, resosi responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di spaccio di stupefacenti nelle aree del centro storico reatino, gli Agenti della Polizia di Stato hanno notato un sospetto movimento di giovani tossicodipendenti nel quartiere di Città Giardino.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno così attuato una serie di appostamenti e pedinamenti che hanno consentito di individuare un’abitazione della zona ove i tossicodipendenti si recavano con particolare frequenza ed hanno ipotizzato che, al suo interno, vi fosse una centrale di spaccio di stupefacenti, proprio nello stabile ove risedeva un uomo già arrestato dagli Agenti della Polizia di Stato lo scorso mese di ottobre per reati connessi agli stupefacenti.

In breve gli Agenti della Polizia di Stato hanno dapprima bloccato due noti tossicodipendenti reatini che uscivano dal predetto immobile, i quali sono stati trovati in possesso di una dose di cocaina ed alcune dosi di hashish e, poco dopo, anche il sospettato titolare dell’appartamento trovato anch’esso in possesso di una dose di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli Agenti della Polizia di Stato nei confronti del sospettato, ha consentito di rinvenire ulteriori 15 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, 5 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento e frazionamento dello stupefacente, nonché la somma di 1.900 euro in contanti, probabile provento della sua attività illecita.

L’uomo è stato, pertanto, arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida.