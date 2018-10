© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Rieti hanno arrestato il diciottenne richiedente asilo del Gambia K.I., resosi responsabile di rapina aggravata.Nel pomeriggio di ieri, infatti, è giunta alla Sala Operativa della Questura di Rieti la notizia che una donna era stata rapinata da un uomo di colore mentre passeggiava lungo la ciclabile della conca reatina, all'altezza di Via Chiesa Nuova. Immediatamente, sono state allertate ed inviate sul luogo della rapina le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Rieti, impegnate nei servizi di controllo del territorio intensificati dal Questore di Rieti, Antonio Mannoni, al fine di contrastare i fenomeni di microcriminalità, in particolare furti e spaccio di sostanze stupefacenti nonché per il controllo della presenza extracomunitaria ed il contrasto all'immigrazione clandestina.Una delle volanti ha immediatamente raggiunto così la donna che ha raccontato agli Agenti, in evidente stato di shock, i momenti di terrore che aveva appena passato quando, mentre passeggiava serenamente sulla ciclabile, era stata avvicinata da un giovane di colore che, con una spranga di ferro ed afferrandola per un braccio, l'aveva minacciata e le aveva sottratto il proprio telefono cellulare prima di darsi a precipitosa fuga nei campi circostanti.Gli uomini della Volante hanno immediatamente iniziato una capillare perlustrazione a largo raggio nell'area circostante al luogo dove era stato commesso il crimine, notando un giovane di colore, che corrispondeva alle descrizioni fornite dalla vittima, il quale alla vista degli Agenti è nuovamente fuggito nei campi, dove era presente una folta vegetazione.Dopo un inseguimento a piedi, l'uomo, nonostante si fosse nascosto tra la folta vegetazione, veniva bloccato tra gli applausi dei cittadini che, passando, avevano notato l'inseguimento.Gli uomini della Polizia di Stato, nella circostanza, hanno anche rinvenuto la refurtiva, occultata nella vegetazione dove l'uomo si era nascosto, che è stata così riconsegnata alla vittima che, nel frattempo era stata accompagnata presso il locale Pronto Soccorso per le cure resesi necessarie in considerazione del grosso spavento subito.L'uomo, identificato per K.I., richiedente asilo del Gambia di soli diciotto anni, ma già arrestato pochi mesi fa, a Roma, per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato pertanto arrestato e portato presso il carcere di Rieti, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere della commissione del reato di rapina aggravata.