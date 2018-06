RIETI - I Carabinieri della Stazione di Moricone hanno arrestato un ventunenne del posto che si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, ove era detenuto in regime di arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. I militari, non avendo trovato il giovane presso la sua abitazione in occasione di un normale controllo, hanno esteso le ricerche ai comuni limitrofi.

Ricerche che hanno permesso di rintracciarlo presso la frazione Passo Corese del Comune di Fara in Sabina, ove lo stesso si era recato senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Rieti ha disposto di condurre l'arrestato presso la casa circondariale del capoluogo Sabino.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



