RIETI - Brutta esperienza per una donna reatina che da diversi giorni subiva delle vessazioni e continue richieste di denaro da parte del nipote per soddisfare le sue esigenze.Domenica scorsa, però, dopo l’ennesima richiesta di denaro, condita da minacce di morte ha deciso di dire “basta”. La nonna ha avuto il coraggio di recarsi in una stazione Carabinieri e trovare nel comandante e in tutto il personale del reparto, uomini pronti ad ascoltarla e tenderle una mano.



Dopo aver raccolto le sue dichiarazioni e ricostruito gli ultimi episodi di violenze verbali e fisiche condite da minacce di ogni genere, i militari hanno predisposto un mirato servizio di osservazione per la tutela della donna nel giorno in cui l’ennesima estorsione si sarebbe dovuta perfezionare.



Puntuale come da ultima minaccia, il nipote si è presentato per riscuotere i 600 euro richiesti e, avvenuta la cessazione di denaro, i Carabineri sono entrati in azione. Dopo aver fermato e perquisito l’uomo hanno rinvenuto le banconote consegnate dalla nonna al nipote e così è scattato immediato l’arresto. Dopo le formalità’ di rito e su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’uomo è stato portato a casa in regime di arresti domiciliari. Di fronte al competente giudice, dovrà’ ora rispondere di estorsione aggravata e continuata.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



