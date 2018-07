Rieti, minaccia i genitori: arrestato

RIETI - Nel tardo pomeriggio di martedì, personale dell’aliquota radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto e della medesima stazione carabinieri, durante un normale servizio di pattuglia, raccoglieva la richiesta di intervento di un 70enne italiano e della sua consorte, che dovendo rientrare nella propria abitazione di Montopoli in Sabina per prelevare alcuni effetti personali, avendo preso la decisione da qualche giorno di trasferirsi definitivamente a causa dei continui e violenti litigi con il figlio, C.F. 37 enne italiano pregiudicato, nell’occasione, lo stesso non permetteva loro di entare in casa.



La vicenda era gia’ nota ai militari, per precedenti denunce ed interventi effettuati presso quella famiglia. Ed in effetti, all’arrivo presso la residenza, il ragazzo non curante della presenza dei militari, iniziava ad inveire ed insultare i genitori avvicinandosi agli stessi con fare minaccioso e con chiare intenzioni di aggresione, ostacolando nel contempo, il loro ingresso in casa.



Tale situazione alquanto tesa e rischiosa perdurava per alcuni minuti, allorquando gli operanti, terminando con insuccesso tutti i tentativi di far ragionare l’uomo, erano costretti ad intervenire definitivamente per porre fine alla vicenda ed anche per evitare che qualcuno si potesse fare del male.



























il giovane, anche in virtu’ dei precedenti episodi, veniva accompagnato presso gli uffici della compagnia carabinieri di poggio mirteto e dichiarato in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia ed al termine delle formalita’ di rito, veniva tradotto presso l’abitazione teatro dei fatti, per ivi rimanere in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’a.g. reatina, che dovra’ in questi giorni decidere sulla convalida dell’arresto e sull’emissione di eventuali misure cautelari.





Gioved├Č 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA