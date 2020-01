Ultimo aggiornamento: 18:56

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità georgiana per violazioni in materia di immigrazione.I militari nel corso di un normale servizio di controllo del territorio concentrato lungo la SS4 Salaria in località Osteria Nuova, hanno fermato un veicolo con a bordo due uomini, entrambi di nazionalità georgiana.Ad un controllo più approfondito, è emerso che uno dei due era gravato da numerosi precedenti di polizia, anche per reati contro il patrimonio, in particolare furti. Lo stesso, inoltre, è risultato essere già stato espulso dal territorio nazionale. Tuttavia, nonostante il provvedimento amministrativo a suo carico, l’uomo nei giorni scorsi avrebbe fatto rientro illegalmente sul territorio italiano, senza alcun tipo di autorizzazione.Alla luce di quanto accertato, il cittadino georgiano è stato tratto in arresto per violazioni alla normativa vigente in materia di immigrazione e trattenuto presso le camere di sicurezza in dotazione ai comandi dell’Arma fino alla convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria di Rieti.Il soggetto è stato, infine, tradotto presso il Centro di permanenza e rimpatrio, per essere espulso nuovamente dal territorio italiano.Sono tuttora al vaglio degli operanti, le ragioni a fondamento della presenza dei due georgiani nell’area reatina.