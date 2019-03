© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nei giorni di giovedì e venerdì appena trascorsi, i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto hanno svolto una serie di servizi preventivi, con l’impiego di 12 pattugli e e 25 militari che, oltre ad effettua realcuni posti di controllo sulle strade di maggiore afflusso veicolare, hanno svolto un’attenta vigilanza nelle ore serali e notturne soprattutto nelle zone più periferiche dei comuni di Fara in Sabina, Poggio Mirteto, Toffia e Montopoli di Sabina. Tale contesto, ha permesso di scongiurare sostanzialmente il verificarsi di atti illeciti, anche con l’indispensabile collaborazione dei cittadini che piu’ volte hanno contattato la linea di emergenza 112 per segnalare situazioni ritenute sospette e che dopo attenta valutazione ed intervento degli equipaggi operanti, si sono risolte in un nulla di fatto.Il servizio oltre a consentire l’identificazione di 140 soggetti di cui 32 cittadini stranieri, ha consentito di ottenere risultati concreti:A Passo Corese, nel corso della serata del 28 febbraio, il locale comando arma ha proceduto all’individuazione e all’arresto di un pregiudicato italiano, colpito da un provvedimento del tribunale di Roma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovendo scontare una pena di cinque anni di reclusione.