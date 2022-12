Rieti, spaccio di droga: giovane arrestato dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti, con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati, ha arrestato un venticinquenne nigeriano, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Rieti.

L’uomo, indagato presso la locale Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, era sfuggito alla cattura nel corso di un’operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato all’inizio dello scorso mese di agosto, che aveva portato all’arresto di altri quattro cittadini nigeriani, suoi complici, destinatari di analoga misura cautelare.



In particolare, nel corso delle indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile, era emerso che dall’inizio dell’anno e nel giro di pochi mesi, un gruppo di nigeriani aveva monopolizzato l’illecito mercato dello spaccio di eroina, cocaina e marijuana nel centro storico cittadino, rifornendo di dosi una vasta rete di acquirenti. La base operativa dell’illecita attività era stata localizzata in un appartamento ubicato nel quartiere San Francesco che è stato recentemente oggetto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Rieti, poiché ripetutamente utilizzato per l’ attività di spaccio. Al termine di approfondite indagini svolte alla vecchia maniera, mediante appostamenti e pedinamenti, il ricercato, che rivestiva un ruolo di spicco nella gestione dell’attività criminosa, è stato rintracciato a Zagarolo, in provincia di Roma, dove si era trasferito nel tentativo di far perdere le proprie tracce.Terminati gli accertamenti di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale.