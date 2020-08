Rieti, controlli antidroga: spacciatore arrestato dalla polizia

RIETI - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno arrestato il 24enne L.E., residente a Passo Corese, resosi responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di sabato, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare in una abitazione di Passo Corese dove, le indagini effettuate dagli investigatori reatini, avevano evidenziato una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti, in un capanno di pertinenza dell’abitazione coresina del giovane L.E., hanno individuato 9 piante di marijuana, coltivate in una serra artigianale, completa di lampade alogene fitostimolanti, di un sistema di irrigazione goccia a goccia e di prodotti fertilizzanti.

Nella disponibilità di L.E. sono stati anche rinvenuti strumenti idonei per il frazionamento delle dosi e modiche quantità di marijuana pronte per essere immesse illecitamente nel mercato sabino.

La perquisizione domiciliare ha consentito agli investigatori di rinvenire anche due fucili antichi, di proprietà del genitore L.R., di anni 67, di cui non era mai stata denunciata la detenzione.

L.E. è stato quindi arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L.R., invece, è stato denunciato in stato di libertà per rispondere della violazione dell’art. 38 del Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza per la mancata denuncia all’autorità di P.S. delle armi detenute.

Ultimo aggiornamento: 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA