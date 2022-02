Cocaina e hashish nell'auto, arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno arrestato un 30enne del luogo, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti. L’uomo, che nel 2017 si era reso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, stava scontando la pena inflittagli dal Tribunale di Rieti, attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma lo scorso mese di luglio, sottoposto a controllo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cittaducale, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una di hashish.

Trattandosi di modesti quantitativi, era stato segnalato, quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Rieti. Tale condotta, però, è costata cara al giovane, che non ha più potuto godere del beneficio dell’affidamento in prova. L’Autorità Giudiziaria, infatti, venuta a conoscenza dell’episodio, ha ripristinato nei confronti dell’uomo la detenzione in carcere. L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato, pertanto, tradotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Rieti, dove sconterà gli ultimi 23 giorni di pena residua.