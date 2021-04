Esce ad alta velocità dal casello, inseguito e fermato dai carabinieri: giovane arrestato per detenzione di droga

RIETI - Questa mattina, 13 aprile, i Carabinieri della Stazione di Borgorose, impegnati in tutta l’area del Cicolano in un’ampia attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un’utilitaria condotta da un giovane residente nella frazione di Corvaro, trovandolo in possesso di dosi di cocaina e hashish.

Il ragazzo, alla guida del proprio veicolo ed in compagnia di un coetaneo, è uscito ad alta velocità dal casello della A24 di Borgorose e, notato dai Carabinieri, è stato inseguito, fermato e sottoposto a controllo.

Vistosi braccato, maldestramente ha tentato di disfarsi di un involucro che custodiva in una tasca gettandolo in terra e pestandolo con un piede, mossa immediatamente notata dai militari che hanno recuperato il sacchetto e il suo contenuto.

Al termine della perquisizione, il giovane, già conosciuto dalla locale Arma anche per analoghi precedenti, è stato trovato in possesso di più di 7 grammi di cocaina e circa 5 di hashish, pertanto è stato posto a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Rieti, ed ora dovrà rispondere del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

