RIETI - Un uomo è stato tratto in arresto nella notte dai militari della Stazione Carabinieri di Rieti. Si tratta di F.M. classe ’97, reatino già noto alle forze dell’ordine, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Il giovane è stato notato dai militari dell’Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio serale mentre si trovava a bordo della propria autovettura lungo le vie del quartiere Micioccoli. Alla vista dei militari, lo stesso ha assunto un atteggiamento sospetto, per cui i militari hanno proceduto al controllo.Nel sottoporlo a perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nascosti negli indumenti, circa 28 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, una modica quantità di eroina, un bilancino di precisione e del cellophane utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.La sostanza stupefacente rinvenuta, che evidentemente era pronta per essere ceduta ad acquirenti della zona, è stata sottoposta a sequestro così come il restante materiale rinvenuto.Sulla scorta di quanto accertato, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Rieti, è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.