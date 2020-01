Rieti, spaccia al parco: arrestato

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato E.F., ventiquattrenne nigeriano, poiché è stato sorpreso a spacciare sostanza stupefacente in un parco di Rieti.L’operazione di polizia, condotta dagli investigatori della squadra Mobile, si inquadra nell’ambito dei controlli preventivi disposti dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani.L’attività degli agenti della Polizia di Stato scaturisce infatti dal controllo meticoloso rivolto verso tutti i luoghi della città vicini agli istituti scolastici e nei confronti di tutti quei luoghi pubblici in cui si registra la presenza di giovani.Nel corso di tale attività gli agenti della squadra Mobile della Questura di Rieti hanno costatato la presenza sospetta del giovane nigeriano all’interno del parco pubblico di via della Cavatella, area verde frequentata da numerosi giovani e nei cui pressi si trova anche un istituto scolastico.Gli agenti hanno quindi osservato i movimenti del giovane nigeriano sorprendendolo poi all’interno del parco mentre cedeva una dose di eroina ad in giovane tossicodipendente noto alle forze di polizia. L’extracomunitario è stato quindi subito bloccato, arrestato e sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 36 involucri di eroina, che teneva nascosti dentro un calzino, pronti per essere spacciati.All’interno dell’altro calzino venivano rinvenute e sequestrate varie banconote di vario taglio, per un totale di 290 euro, costituenti il provento dello stupefacente già spacciato.Il nigeriano, che soggiorna irregolarmente sul territorio nazionale e che è gravato da precedenti di polizia per estorsione, lesioni personali, rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dopo l’arresto è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Rieti a disposizione della locale Procura della Repubblica.