Giovane vuole salire sul bus senza biglietto, dà in escandescenze e viene arrestato

RIETI - Dà in escandescenze e devono intervenire carabinieri e polizia per fermarlo. Momenti concitati nella serata di ieri in viale Matteucci al momento dell’arrivo del bus Cotral alla fermata. Un giovane nigeriano che doveva recarsi a Roma voleva salire a bordo privo di biglietto e senza pagare la somma prevista per la corsa verso la Capitale.

Per tenere a bada le sue intemperanze sono intervenute sul posto una pattuglia della Squadra volante della Questura di Rieti e una dei carabinieri del Norm di Rieti. Anche davanti alle forze dell’ordine lo straniero non ha desistito rifiutando di fornire le proprie generalità per poi aggredire e minacciare i poliziotti e i carabinieri. Una volta fermato dai quattro operanti è stato arrestato.

Nei suoi confronti anche la contestazione di interruzione di pubblico servizio e minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Nella giornata di oggi l’udienza di convalida davanti all’Autorità giudiziaria del tribunale di Rieti.