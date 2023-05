Rieti, evade dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico: arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Monte Terminillo hanno tratto in arresto un cinquantacinquenne originario di Roma ma domiciliato in Micigliano, per evasione dagli arresti domiciliari.

I militari, durante un sevizio di controllo del territorio, hanno trovato l’uomo nei pressi di una lavanderia ubicata all’interno di un residence del luogo, sebbene fosse sottoposto, al regime degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo non è stato in grado di fornire ai Carabinieri intervenuti alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, né alcun altro valido motivo che potesse giustificare l’allontanamento dal luogo di detenzione.

Per tale ragione, il cinquantacinquenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di evasione. Dopo il fotosegnalamento, è stato ricondotto presso la propria abitazione e nuovamente posto agli arresti domiciliari.