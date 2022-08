I carabinieri arrestano uomo per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto un cinquantenne del luogo in esecuzione di un ordine carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà espiare una pena di anni tre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti per fatti commessi in Roma nel 2019.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti.