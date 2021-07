Rieti, atti persecutori, danneggiamenti e minaccia aggravata alla ex fidanzata: arrestato dai carabinieri

Mercoledì 14 Luglio 2021, 11:12

RIETI - Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno arrestato un italiano del luogo, A.S. 46enne, per atti persecutori, danneggiamento e minaccia.

I militari sono intervenuti in Poggio Mirteto per quello che sembrava il semplice danneggiamento di un’autovettura. In realtà, giunti sul posto, dopo essere stati allertati dalla Centrale Operativa attivata tramite il Numero Unico di Emergenza Europeo 112, hanno accertato che un cittadino italiano aveva deliberatamente squarciato un pneumatico dell’autovettura della sua ex fidanzata. I Carabinieri hanno quindi avviato le procedure per l’identificazione dell’uomo il quale, non ancora appagato, con lo stesso coltello utilizzato per danneggiare l’autovettura lungo ben 18 centimetri e alla presenza di altre persone, minacciava di morte sia la proprietaria del veicolo sia i militari intervenuti. Considerato che dagli accertamenti speditivi emergeva che l’uomo già in passato aveva posto in essere analoghi comportamenti minacciosi nei confronti della sua fidanzata, la quale non aveva mai denunciato per timore di ulteriori ritorsioni, i militari dopo una convincente opera di persuasione, lo disarmavano, lo arrestavano e lo traducevano agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale di Rieti.