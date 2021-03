Rieti, uomo arrestato per due volte nella stessa giornata dai carabinieri

RIETI - Carabinieri Poggio Moiano: cittadino rumeno arrestato in flagranza due volte nella stessa giornata.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno tratto in arresto in flagranza S.P. cittadino rumeno di 41 anni, che, sottoposto a un normale controllo all’ingresso di un’attività commerciale, si rifiutava di mostrare il documento d’identità e di fornire le proprie generalità, scagliandosi violentemente contro i militari operanti, che faticavano non poco a riportarlo alla ragione.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.

Eppure, dopo poche ore dall’arresto, nel primo pomeriggio, incurante del provvedimento restrittivo impostogli in attesa di giudizio, si è allontanato da casa ed è stato rapidamente rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano, che lo hanno nuovamente arrestato e posto ai domiciliari. Dovrà, pertanto, rispondere anche del reato di evasione.

