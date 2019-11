RIETI - Arrestato un imprenditore che, nel Reatino, sfruttava lavoratori dell’Est facendoli vivere tutti in una roulotte senza l’acqua e il bagno. Applicata per la prima volta nel Reatino dai Carabinieri-Forestali la nuova legge sul caporalato. Assenti pure i permessi di soggiorno.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 8 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA