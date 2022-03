Rieti, violenza alla convivente davanti alla figlia: arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della corrpagnia di Rieti hanno tratto in arresto un cinquantenne del capoluogo, in flagranza di maltrattamenti alla convivente.

ln piena notte la Centrale Operativa di viale De luliis ha ricevuto una telefonata dai toni allarmanti della figlia minorenne della donna e inviava immediatamente, in una frazione di Rieti, un equipaggio della sezione Radiomobile. La bambina stava assistendo, inerme e impaurita, all'aggressione verbale e fisica alla madre, da parte del compagno convivente di quest'ultima. Soltanto la rapidità e la professionalità dell'equipaggio intervenuto hanno scongiurato che la situazione degenerasse, giungendo a ben più gravi conseguenze. La donna ha poi finalmente trovato la forza di denunciare imaltrattarnenti e le violenze subite nel corso degli anni, ponendo, così, terrnine anche alla c.d. "violenza assistito" dalla figlia minore. L'uomo, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto in un'abitazione djversa da quella in cui conviveva con la persona offesa, in regime di arresti domiciliari e a seguito di convalida dell'arresto, il Tribunale di Rieti ha disposto il divieto di avvicinamento alla compagna.