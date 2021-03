Dà in escandescenze e si scaglia contro i carabinieri ferendoli leggermente: arrestato

RIETI - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato, per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, E.I., 40/enne, cittadino romeno, residente in Sabina.

Nella tarda serata di ieri, i militari, a seguito di una richiesta telefonica pervenuta al numero di Pronto Intervento 112, sono intervenuti in Frasso Sabino, presso l’abitazione di un cittadino romeno, il quale segnalava una violenta lite in corso con un suo connazionale che stava danneggiando anche gli arredi dell’appartamento.

In fase d’identificazione, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è scagliato contro i militari che, benché rimasti leggermente feriti, sono riusciti a immobilizzarlo, dichiarandolo in arresto.

L’uomo, a causa del suo forte stato di agitazione, è stato trasportato a cura di personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti, ove permane in osservazione a disposizione del Magistrato della Procura della Repubblica di Rieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA