In tasca la droga da spacciare e due coltelli: giovane arrestato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno arrestato un venticinquenne del luogo, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio finalizzato proprio alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, a Poggio Nativo, hanno controllato e sottoposto a perquisizione il giovane.

La perquisizione è stata successivamente estesa d’iniziativa anche all’abitazione del ragazzo, dove sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro un grammo di cocaina e 24 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e due coltelli a serramanico, intrisi di quest’ultimo stupefacente. Le prime indagini hanno consentito ai militari di ipotizzare che la cocaina e l’hashish fossero destinate allo spaccio. Il ragazzo, incensurato e insospettabile, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Roma, per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente in entrambe le sostanze.