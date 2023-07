Spaccia cocaina, arrestato dai carabinieri

RIETI - Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Passo Corese, in collaborazione con Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno arrestato un sessantenne del luogo in flagranza di cessione di sostanze stupefacenti.

Nel corso della notte, nell’ambito di un servizio teso proprio alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto in una frazione di Fara in Sabina.

Il servizio di osservazione ha consentito ai militari di assistere alla cessione di tre dosi di cocaina, ad un acquirente del luogo.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita d’iniziativa presso l’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha permesso di rinvenire e sequestrare un'altra dose di cocaina, materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti di 400 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga sequestrata, del peso complessivo di 1,6 grammi, è stata inviata al R.I.S.

di Roma per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente.

L’uomo sorpreso nell’atto di acquistare la cocaina è stato, invece, segnalato, quale assuntore di sostanze stupefacenti, alla Prefettura di Rieti.