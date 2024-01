Spacciatore continua a violare i “domiciliari”: arrestato

RIETI - Nei giorni scorsi, la Stazione Carabinieri di Borgorose ha proceduto all’arresto di un cinquantacinquenne del luogo, dando esecuzione ad un decreto di revoca degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Viterbo.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era stato in precedenza sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti le sostanze stupefacenti ma, in più circostanze, aveva violato le prescrizioni impostegli con la predetta misura cautelare.

A seguito delle reiterate violazioni, prontamente segnalate dai Carabinieri della citata Stazione Carabinieri alla Procura della Repubblica, è stato emesso un decreto di detenzione presso la Casa Circondariale di Rieti in sostituzione della misura, meno afflittiva, degli arresti domiciliari.

Pertanto l’uomo, dopo le consuete formalità di rito, è stato tradotto in carcere.