RIETI - Seconda volta in una settimana che da in escandescenze in un bar e aggredisce poi i carabinieri, e secondo arresto in pochi giorni.

Un uomo di Cantalice, 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, brandendo una roncola, infastidiva e minacciava i clienti di un bar. All'arrivo dei carabinieri, li ha minacciati e offesi. Per lui, secondo arresto in una settimana.